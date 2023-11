France Culture rassemble 1 844 000 auditeurs quotidiens

La chaîne enregistre des records, toutes vagues confondues : 1 844 000 auditeurs quotidiens (+ 127 000 auditeurs quotidiens en un an), 3.3% d’audience cumulée et 3.1% de part d’audience. La durée d’écoute de France Culture progresse également avec 1h47 en moyenne.

Pour Emelie de Jong, directrice de France Culture : "Cette rentrée historique est marquée par de nouveaux rendez-vous qui, tout comme nos émissions emblématiques, affirment l’originalité de France Culture. C’est un succès collectif mené par la grande équipe de la chaîne. En notre nom à tous, je remercie les auditrices et les auditeurs, les fidèles comme ceux qui nous découvrent".