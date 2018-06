France Culture : le Nagra volé réapparait sur Ebay

France Culture rappelle l'histoire pour le moins rocambolesque de ce Nagra ARES BB "volé à Elise Andrieu, ou en tous cas, disparu le 15 mai dans le train n° 891011 au départ de la gare de Lyon à 16h22 en direction de Laroche - Migennes". Plusieurs centaines d'auditeurs s'étaient alors manifestés sur les réseaux sociaux avec le mot-clé #RendezLeNagra pour le retrouver et récupérer les sons qu'il contenait. Quelques jours après sa disparition, ce Nagra est réapparu en vente sur le site Ebay, "disponible dans une commune non loin de Migennes, la gare terminus du train" précise France Culture. "L’appareil a été retrouvé en bonne santé, sans graves séquelles. Il a été confié en maintenance quelques jours mais nous ne craignons plus pour ses jours, ni pour sa sécurité. La carte flash détenant les précieuses informations été restituée. Elise Andrieu en était émue aux larmes" souligne la chaîne de Radio France.