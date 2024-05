France Culture : une nouvelle "Dictée en Gare" à Nîmes

Rachid Santaki animera cinq dictées différentes, gratuites et en accès libre. Il sera accompagné de personnalités publiques locales, lesquelles effectueront les premières lectures. Pour aller plus loin, entre chaque session d’exercice d’une durée totale de 30 minutes, une pause musicale autour du piano de la gare sera proposée. Les extraits littéraires seront articulés autour de la thématique "Musique en fête !", en clin d’œil au Festival de Nîmes.

Cette nouvelle édition de la "Dictée en gare", organisée avec le soutien logistique de la Métropole et de la Ville de Nîmes, illustre l’engagement de France Culture et SNCF Gares & Connexions en faveur de la diffusion de la lecture auprès de tous les publics.