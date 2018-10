France Culture : 22 millions de podcasts téléchargés par mois

France Culture propose non seulement l’ensemble de ses programmes en podcast mais aussi "une offre toujours plus foisonnante" de nouveaux formats, notamment en podcasts natifs. Les émissions de savoir sont particulièrement distinguées par les podcasteurs : "Les chemins de la philosophie" d’Adèle Van Reeth (2.5 millions téléchargements par mois), "La méthode scientifique" de Nicolas Martin et "La Fabrique de l’histoire" d’Emmanuel Laurentin (1.3 millions téléchargements par mois). Les archives et le documentaire, parmi les spécificités de France Culture, atteignent également chaque mois 1.5 million de téléchargements : "Les nuits de France Culture" de Philippe Garbit et "Les pieds sur terre" de Sonia Kronlund (Médiamétrie-eStat : septembre 2018).