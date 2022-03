France Bleu révèle les résultats de l'Agenda Citoyen

Outre les idées qui font consensus parmi les Français, la consultation a également permis d’identifier les sujets les plus controversés, ceux qui ont le plus fortement divisé les participants, comme par exemple l’immigration, le passe sanitaire, le nucléaire, l’âge de départ à la retraite…

Pendant sept mois, via les antennes, les plateformes numériques de France Bleu et France 3 et la plateforme citoyenne Make.org, la parole a donc été donnée aux Français dans tous les territoires, afin qu’ils partagent leurs propositions et leurs solutions et qu’ils votent sur celles de leurs concitoyens.