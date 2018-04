France Bleu passe la barre des 7 points d'audience

Avec 3 853 0000 auditeurs quotidien (+198 000 auditeurs en un an) et 7.1% d’audience cumulée (+0,3 pt en un an), France Bleu, "le média public de proximité", confirme sa position de 6e radio de France devant Europe 1. Le nombre d’auditeurs est en hausse sur toutes les tranches à partir de 9h. Le réseau local de Radio France génère une part d'audience de 6.5% pour une DEA de 125 minutes.

Par ailleurs, l’offre numérique de France Bleu continue son développement avec pour la première fois plus de 14 millions de visites en mars tous supports confondus (soit +47 % sur un an) et 1.4 million de podcasts téléchargés. Enfin, France Bleu réunit 1.6 million de fans sur Facebook.