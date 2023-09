France Bleu entend renforcer ses fondamentaux

France Bleu entend s'appuyer sur plusieurs personnalités de son antenne pour atteindre ses objectifs : Wendy Bouchard, Willy Rovelli, Émilie Mazoyer, Éric Bastien, Davis Lantin, Johann Roques ou encore Laurent Petitguillaume et Ségolène Alunni en s'appuyant sur les équipes des 44 radios locales. "Renforcer nos fondamentaux et mieux faire savoir qui nous sommes, c’est le programme de rentrée de cette saison 2023/2024 pour France Bleu" a indiqué Céline Pigalle, directrice du réseau. "France Bleu compte faire entendre sur ses antennes ceux qu’on n’entend pas ou qu’on entend peu ailleurs. Refléter encore davantage la diversité des interlocuteurs, être toujours plus proches des auditeurs notamment avec plus de témoignage direct".