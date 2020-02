France Bleu Pays de Savoie privilégie l'info trafic

Tous les ¼ d’heures, la radio promet un point complet, détaillé et précis avec ses journalistes en direct du PC circulation Osiris à Albertville. France Bleu Pays de Savoie accompagnera les auditeurs avec des conseils, des reportages, des interviews sur le tourisme et les actualités loisirs des stations de sports d’hiver, de la musique et des forfaits de ski à gagner à tout moment.

France Bleu Pays de Savoie pourra à chaque instant prolonger ses infos-trafic en fonction des conditions de circulation des autoroutes au réseau secondaire jusqu’à l’accès aux stations.