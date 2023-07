France Bleu Lorraine promet "un été 100% lorrain"

Info locale et bonne humeur dès le réveil, avec notamment un nouveau rendez-vous "Pelle ou râteau"… L’été est la saison propice aux rencontres. Les lorrains se confient chaque jour, et racontent leur histoire.

Les auditeurs sont au centre d’un autre nouveau rendez-vous. Tous les matins, ils partagent leur coin d’été en Lorraine, un lieu où ils aiment se retrouver, pour se balader, se reposer, y faire la sieste ou y lire un bon livre. Des balades et des découvertes également au programme de la fin de matinée, grâce au baladeur de France Bleu Lorraine, qui emmène les auditeurs dans ses aventures chaque jour entre 9h et 12h.