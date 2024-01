France Bleu Lorraine en tournée dans le Massif des Vosges

Après la station Gérardmer Ski et ses 40 km de pistes ce lundi matin, France Bleu Lorraine passera par La Bresse La Belle Montagne, au cœur de la forêt de sapins vosgienne (ce mardi), par Mont Champs du Feu, point culminant du Bas-Rhin (ce mercredi), par Cap sur Munster et la station du Schnepfenried, un des plus grands domaines skiables d'Alsace et des Vosges (ce jeudi) et par le Ballon d'Alsace, aux confins des départements du Haut-Rhin, des Vosges et du Territoire de Belfort (ce vendredi). Cette tournée est aussi l’occasion pour les auditeurs de gagner leurs forfaits de ski pour ces stations.