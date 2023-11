France Bleu Hérault se met "À Hauteur d’enfant"

Ce festival est né de la chronique "À Hauteur d’enfant", un programme de France Bleu Hérault qui s’immerge dans le monde des enfants chaque jour du lundi au vendredi à 7h36 et pendant les vacances scolaires sur France Bleu Hérault et sur l’appli ICI par France Bleu et France 3. Ce festival se veut également être la vitrine des compétences internes de Radio France et de ses actions envers la jeunesse via une exposition de vinyles de la Discothèque de Radio France, un espace d’écoute de podcasts, la découverte de l’enceinte Merlin, l’atelier Son et Sensation 3D développé par Aurélie Kieffer, Nathalie Salles, Claire Moutarde et Thierry Montech, un atelier autour du Podcast Oli de France Inter par Anna Buy et la rédaction junior France Bleu Hérault par Claire Moutarde et Benoit Califano.