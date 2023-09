France Bleu Gard-Lozère au plus proche de l'actu

Réactivité oblige, des moyens techniques légers, s'appuyant sur le réseau 4G, ont été déployés pour cette matinale sur le parvis du monument construit il y a près de deux mille ans. Éditorialement, invités, experts et auditeurs se sont succédé à l'antenne pour évoquer cette distinction (la Maison Carrée est le deuxième monument du département classé par l'Unesco, après le Pont du Gard) et plus largement le passé romain de la ville, qui accueillait il y a quelques jours sa feria des vendanges. C'est alors dans les arènes que France Bleu Gard-Lozère avait installé son studio. Au plus proche, toujours.



Guilhem Ricavy