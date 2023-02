Fashion Week : une semaine spéciale sur FG

jusqu'au 4 mars, entre 18h30 et 20h dans la quotidienne "Happy Hour FG" d'Antoine Baduel, les talents de l'agence Follow proposeront des capsules sur la mode et la musique. Le lundi 6 mars, une émission "Happy Hour FG spéciale Fashion Week" se délocalisera à l'Appartement Follow au cœur du 8e arrondissement de Paris. le mercredi, la légende de l’afro house, Black Coffee, sera l'invité d'Antoine Baduel entre 17h et 20h. Black Coffee se produira le 3 mars au Hangar Y de Meudon, aux portes de Paris, en partenariat avec Radio FG.

Le jeudi, FG proposera une soirée spéciale "Liquid" à l’Alma Club avec Kenny Dope, moitié du duo mythique Masters at Work, Sam Karlson, Barbara Tucker et Seamus Haji en partenariat avec FG Chic.