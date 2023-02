FSER : les Associatives ont jusqu'au 15 avril

"Ces changements ont vocation, sur le long terme, à accélérer et a faciliter le dépôt des dossiers et leur instruction, ainsi qu'à permettre l'observation statistique et l'évolution de nos entreprises, pour améliorer le pilotage partagé des politiques publiques. Attention, il y a une période de rodage et d'adaptation, car il y a du changement dans le mécanisme" prévient le SNRL.Afin d'accompagner les radios, Mélanie Charpentier et Michelle Lestelle du SNRL proposeront d'ailleurs, dans les prochains jours, un webinaire spécial, accessible gratuitement aux adhérents. Toutes les informations sont ICI