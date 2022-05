FM43 fêtera la radio

Afin de retracer les évolutions d’un média résolument tourné vers l’avenir et commémorer son histoire, FM43 se mobilise pendant une semaine pour faire de cette fête, un événement majeur Au programme notamment, une exposition retraçant l’histoire de la radio dans les locaux de FM43 (11, rue Saint-Antoine à Yssingeaux), du 30 mai au 05 juin. Une exposition ouverte aux auditeurs durant les horaires d’ouverture des studios. FM43 proposera également des visites guidées de l’expo, des studios de FM43 et invitera les auditeurs à participer à l'enregistrement d’un bulletin météo, les 1er et 3 juin 2022. Enfin, plusieurs émissions en direct permettront de découvrir les coulisses et les métiers de la radio et une battle musicale inédite avec les bénévoles sera diffusée à l'antenne le 3 juin à 22h.