FGL veut des Océanes "éco responsables"

Ce 30 mai 2020 sont attendues "les voix fortes d’artistes engagés pour la planète". Tom Frager et Jérémy Frérot ont dit déjà oui pour encourager cette initiative qui informera et sensibilisera sur le réchauffement climatique et sur tous les gestes à adopter au quotidien. Des Océanes de la Radio qui proposeront aussi le premier "Village des Océanes Zéro Déchet" autour d'un pique-nique et d'un concert sans plastique ouvert à tous, une première en France.

L'an passé, les Océanes de la Radio ont attiré, lors de leur 22e édition, en une soirée, plus de 15 000 personnes qui avaient assisté à un concert sur le Boulevard des Sables, "écrin historique de l'événement, au pied d’une dune et d’un trait de côte que nous devons tous protéger et valoriser" souligne la radio.