FGL ouvre une nouvelle fréquence à Mont-de-Marsan

Il s’agit de la 7e fréquence développée par Fréquence Grands Lacs après celles du Nord des Landes (89.3), de Biscarrosse-Plage (98.3), de Sainte-Eulalie-en-Born (93.7), de Mimizan (91.1), de Soustons (91.9) et du Grand Dax (94.7). FGL est la plus ancienne station du département des Landes. Cette fréquence lui permettra désormais de couvrir les trois quarts du département des Landes, troisième département le plus vaste de France, après la Guyane et la Gironde.

En 2024, soulignons que la radio proposera une 27e édition des Océanes FGL qui devrait attirer plus de 10 000 spectateurs). L'événement aura lieu le 1er juin à Biscarrosse-Plage. La radio promet la venue de L’Héritage Goldman, Lilian Renaud, Jeremy Levif (The Voice) ou encore de Gabriella.