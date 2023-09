FG et Maxximum partenaires du Dream Nation Festival

Pendant deux jours, le Parc des Expositions Paris Nord Villepinte accueillera 6 scènes : Techno, Trance, Bass Music et Hard beat. Reconnu comme l’un des événements majeurs de la fin de l’été dans le secteur des musiques actuelles et plus spécifiquement électroniques, le Festival Dream Nation s’est imposé depuis 2014 comme la plus grande messe électronique francilienne se donnant depuis toujours pour mission de fédérer, faire danser et rêver des milliers de festivaliers.

"L’association de Radio FG et de Maxximum apporte aux évènements une couverture et un relais éditorial puissants, en direction des artistes et des évènements alternatifs" précise un communiqué.