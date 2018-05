Eurovision : 22 heures de programmes spéciaux sur la webradio EFR12

Quant aux chances françaises, elles sont réelles "Mercy est une chanson magnifique, je suis fier qu'elle représente les couleurs de La France, déclare Frédéric. Lors de sa sélection, j'étais dubitatif, J'avais peur que le public n'adhère pas, et que le message de la chanson soit politisé, mais c'est juste une chanson humaniste et ça le public de France et d'ailleurs l'a compris... Je suis donc totalement optimiste. Quant à Madame Monsieur, ils sont le reflet de leur chanson, ils ont un vrai talent, et me paraissent bien entourés. J'attends de voir, avec impatience, la mise en scène pour savoir si nous avons réuni le fameux triptyque gagnant , une bonne chanson, des artistes charismatiques et une bonne mise en scène, dans ce cas oui, la victoire est possible !". Réponse samedi soir.