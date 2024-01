Europe 2 réunit chaque jour 1 232 000 auditeurs

Europe 2 séduit en particulier les 35-49 ans, son cœur de cible, avec 4.6% d’audience cumulée (+ 0.1 d’audience cumulée en 1 an). La marque Europe 2, qui vient de fêter ses 1 an, entend poursuivre son développement en phase avec son public.

Au classement général, Europe 2 génère 2.2% d'audience cumulée (en baisse de 0.3 sur un an) et 1.3% de part d'audience (en baisse de 0.2 sur un an). Par ailleurs, et sur un an, la radio gagne seulement une minute de DEA passant de 1h07 à 1h08.