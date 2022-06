Europe 2 de retour en janvier 2023

Pour la société Europe 2 Entreprises, éditrice de la radio qui exploite aujourd’hui la licence de marque Virgin Radio France, ce projet porte l’ambition de réinvestir sa marque historique Europe 2, de conforter son centre de gravité sur un territoire francophone et de renforcer son rôle de partenaire de premier plan de la scène française.

La radio va, sous la marque Europe 2, réaffirmer sa mission originelle : "nourrir le lien entre les artistes et les publics, à travers son offre musicale à destination des adultes et jeunes adultes, et en investissant massivement sur les événements musicaux et la valorisation des sessions live".