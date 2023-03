Europe 1 soutient l’éducation aux médias

Parallèlement, différents établissements pourront bénéficier de moments d’échange avec des voix d'Europe 1, parmi lesquelles Philippe Vandel, Stéphane Bern, Virginie Girod et David Castello-Lopes mais aussi Manon Fossat, chef du service web et Léa Sabatier, responsable des médias sociaux, Louis de Raguenel, chef du service politique, Jean-François Pérès, chef du service des sports, Matthieu Bock, chef du service reportage ainsi que Sylvaine Denis et Laetitia Casanova pour la partie patrimoine sonore et documentation.

Europe 2 donnera également de la voix avec l’interview de deux lycéennes dans "Le Morning sans Filtre", présenté par Guillaume Genton, accompagné de Diane Leyre et Fabien Delettres. Ils reviendront, ensemble, sur la manière dont les jeunes s’informent en 2023.