Europe 1 proposera les résultats des municipales sur les assistants vocaux

L'application synchronisée avec les listes officielles du ministère de l'intérieur, permettra aux auditeurs d'accéder en temps réel à un flux d'informations fiables sur les enjeux et les résultats de ces élections. Pour lancer l'application, rien de plus simple pour l'utilisateur, il suffira de demander (sur une enceinte Amazon) : "Alexa, démarrer résultats des municipales ". L’utilisateur pourra aussi directement demander " Alexa, quels sont les résultats dans une ville". Et, (sur une enceinte Google), "Ok Google, parler avec résultats des municipales". Disponible depuis lundi 2 mars sur les assistants vocaux de Google et Amazon, Assistant Google et Alexa, cette fonctionnalité inédite pour un média français permettra aux auditeurs de découvrir les noms des maires élus à l’issue des élections dans les 34 968 communes françaises.