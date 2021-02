Europe 1, première radio à expérimenter Clubhouse

Jimmy Mohamed, médecin urgentiste, qui intervient chaque matin à 8h37 dans Europe Matin présenté par Matthieu Belliard et co-anime avec Mélanie Gomez l'émission Sans rendez-vous, du lundi au vendredi entre 15h et 16h, est la première voix de la station à proposer ce programme à sa communauté.Les utilisateurs de l'application le retrouvent chaque lundi et jeudi à 14h pour échanger autour de questions de santé. Un premier rendez-vous qui permet à la station d'expérimenter l'application et qui en appellera d'autres portés pas les différents animateurs et journalistes d'Europe 1. Ce fut notamment le cas avec Jean-François Pérès, chef du service des sports, et Julien Froment, journaliste, à quelques heures du match Barça-PSG.