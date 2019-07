Europe 1 et Virgin Radio partenaires du festival Les Vieilles Charrues

Sur Europe 1, Émilie Mazoyer sera présente sur le site pour deux émissions spéciales en direct, samedi 20 et dimanche 21 juillet de 20h à 23h. Elle recevra notamment Iggy Pop, Aya Nakamura, Jane Birkin, Camelia Jordana, Zazie, Tears for Fears, Jeanne Added, Christine and the Queens, Clara Luciani et Skunk Anansie. Les jeudi 18 et vendredi 19 juillet, Karima Charni, aux commandes de la version estivale de l'émission Musique! fera, entre 16h et 18h, des points sur le festival Les Vieilles Charrues. La parole sera également donnée à ces acteurs de terrain qui agissent pour un monde plus solidaire et plus durable.