Europe 1 et Virgin Radio en direct des Vieilles Charrues

Émilie Mazoyer, spécialiste musique d'Europe 1, sera en direct des Vieilles Charrues, de 21h à 23h, pour faire vivre cet évènement exceptionnel aux auditeurs. Ils pourront écouter les interviews inédites des artistes, entrecoupées d’extraits exclusifs de leurs concerts : ils retrouveront notamment les prestations de IAM, Jain, Gorillaz, BigFlo & Oli, Véronique Sanson, Coeur de Pirate. Ce vendredi, Therapie Taxi et la chanteuse Jain seront en live dans l'émission et répondront aux questions de l'animatrice. Ce samedi, Les Négresses Vertes, la québécoise Charlotte Cardin et Lee Fields seront les invités d'Émilie Mazoyer. Enfin, dimanche, Véronique Sanson, Angèle et Eddy de Pretto chanteront en direct du festival et se confieront au micro d'Europe 1. Par ailleurs, les journalistes de Virgin Radio feront vivre cette 27e édition aux auditeurs.