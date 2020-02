Europe 1 a récompensé les innovations

Pour marquer cet événement, la station proposait une soirée présentée par l'équipe de "La France Bouge" : les journalistes Raphaëlle Duchemin et Elisabeth Assayag, le 27 janvier dernier. Au cours de cette cérémonie, un jury de personnalités, présidé par Alexandre Mars, a récompensé chacun des 8 lauréats d'un Trophée Europe 1 de l'Avenir. Notons que le "Coup de coeur des auditeurs" a été décerné à l'association "Les Papillons" qui lutte contre les violences faites aux enfants. Un prix remis par Constance Benqué, Vice-présidente d'Europe 1 et Alexandre Mars, Président du jury et Président-Fondateur d'Epic.

Rappelons que Raphaëlle Duchemin et la rédaction d’Europe 1 font le tour de France "des initiatives positives et novatrices" autour de "portraits et des témoignages inspirants". C'était aussi l'objectif de cette soirée.