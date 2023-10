Europe 1, Europe 2 et RFM intègrent le classement ACPM des radios digitales

Rédigé par Brulhatour le Mardi 17 Octobre 2023 à 06:10 | modifié le Mardi 17 Octobre 2023 à 06:10

À partir du 17 octobre, les radios digitales du groupe Lagardère seront certifiées par l'ACPM. Europe 1, Europe 2 et RFM pourront ainsi bénéficier d'une mesure comparable et fiable de leurs contenus numériques et les valoriser auprès du marché.