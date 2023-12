Europe 1 : 12.7 millions d'auditeurs touchés chaque mois

Avec + 1.6 million d’auditeurs en un an, Europe 1 signe ainsi la 2e meilleure progression du marché radio. Elle se hisse en cette rentrée au 8e rang des stations les plus écoutées sur un mois (gagnant 6 places), et au 3e rang des radios Généralistes (gagnant 2 places).

Ces données de couverture sont produites grâce à la mesure automatique, qui enregistre les comportements d’écoute de la radio sur des périodes hebdomadaires et mensuelles. Elles apportent un éclairage supplémentaire sur la dynamique enregistrée par Europe 1 dans l’étude de référence de l’audience radio (EAR National, fondée sur la mesure déclarative). Sur la vague septembre-octobre 2023, Europe 1 est écoutée sur un jour moyen par 2.1 millions d’auditeurs et réalise une Part d’Audience de 3.3%.