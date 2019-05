Euradio : une soirée pour décrypter les Européennes

Animée par les journalistes d’Euradio, avec la participation du Taurillon, cette soirée mêlera analyses académiques et politiques grâce à une table ronde et des interviews en direct d’experts, d’eurodéputés et de journalistes qui feront le point sur la situation à Bruxelles et dans plusieurs pays européens. Quels résultats ? Quels enjeux ? Chacun tentera d’apporter une réponse. Les auditeurs d'Euradio pourront suivre l’intégralité de la soirée en direct sur les ondes d’Euradio.

Euradio est une radio associative qui émet dans la région de Nantes en FM depuis 2007 ainsi qu'en DAB+ à Lille, Lyon et Strasbourg depuis 2018 et au printemps 2019 à Rouen, Le Havre, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon.