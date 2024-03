RTL délocalise sa matinale au Salon de l’agriculture €

Avant la matinale, il y a la pré-matinale, RTL Petit Matin. Depuis 3h, l’équipe est sur le pont. Jérôme Florin et Marina Giraudeau sont à l’antenne. "Il est 4h30 du matin, tout dort autour de nous. Ça va, Marina, vous avez fait connaissance avec les vaches ?", lance Jérôme Florin. "Vous savez que le premier animal que j’ai vu, c’est un mouton vendéen !", répond la présentatrice de la météo, originaire de Vendée. Pendant ce temps, Yves Calvi et Amandine Bégot rendent visite aux vaches et à leurs éleveurs.