Euradio fête son 15e anniversaire à Nantes

Concerts, DJ sets, surprises, émissions spéciales… Les auditeurs vivront les 15 ans d’Euradio tout au long de l’année 2022 sur le 101.3 FM et près de chez eux à Nantes, en DAB+ dans 15 autres villes de France (à Lille, Lyon et Strasbourg depuis 2018, à Guérande, La Roche-sur-Yon, Le Havre, Nantes, Pornic, Rouen, Saint-Nazaire depuis 2019, à Paris, Marseille, Nice, Bordeaux et Toulouse depuis 2020, bientôt à Bruxelles, Tours, Orléans, Rennes, Angers et partout en Europe, sur les réseaux sociaux avec le hashtag #euradio15 et sur euradio.fr.