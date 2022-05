États-Unis : des mamans de plus en plus connectées

En 2022, la moitié des mères de famille déclare posséder désormais une enceinte intelligente. Un appareils qui s'avère être un véritable petit assistant pour les mamans. Un appareil tellement fonctionnel que ces mamans américaines en ont souvent besoin de plus d'un. En 2022, 67% des mères déclarent posséder au moins deux haut-parleurs intelligents, 43% déclarant en posséder trois ou plus.

Le principal attrait des enceintes connectées ? Permettre d'accomplir des tâches, les mains libres. Cette technologie se répercute sur d'autres appareils et les mamans en profitent. Le rapport d'Edison Research de cette année montre une augmentation d'utilisatrices qui choisissent la fonctionnalité "mains libres". 76% d'entre elles déclarent utiliser un d'assistant personnel à commande vocale contre 63% l'année dernière.