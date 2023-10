Est FM prépare son Noël alsacien

"Du dimanche 24 décembre à 13 heures jusqu’au lundi 25 décembre à minuit, le programme de la radio Est FM sera exclusivement composé de titres français et locaux et permettra aux auditeurs de profiter pleinement de cette période en famille" précise l'équipe de la radio qui rendra ce programme spécifique sur l'ensemble de ses fréquences. Dans cette région, Noël est un rendez-vous traditionnel incontournable, au-delà de la fête religieuse en elle-même : "Noël est quelque chose de très important et nous tenons à marquer, auprès de nos auditeurs, le programme de Noël avec un certain nombre d’heures de musique de Noël. Nous utilisons nos fréquences hertziennes pour diffuser ce programme de Noël que nous avons préparé comme chaque année, et nous partageons cette passion de Noël" avait déclaré Bernard Dolter à La Lettre Pro de la Radio.