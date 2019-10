Espace 2 : "Le labo" obtient le premier prix international radio Ondas

Le Prix Ondas est un prix décerné depuis 1954 par Radio Barcelona. Il récompense des productions internationales des professionnels dans les champs de la radio, de la télévision et de la musique. Pour cette 66e édition, les prix Ondas qui bénéficient du soutien de l'Union Européenne de Radio-télévision (UER) ont reçu plus de 450 candidatures en provenance de 25 pays.

Le jury a attribué le Premios Ondas de Radio International au documentaire "Un temps de cochon". "Le traitement innovant et dynamique de cette création a fait l’unanimité du jury qui a également relevé le choix judicieux des personnages, le montage subtil au service d'une narration fluide propice à immerger l’auditeur dans cette histoire".