Entrée remarquée de Oui FM dans le classement de l'ACPM

Oui FM confirme la bonne santé de son audience et de son image sur Internet. La marque prend ainsi la première place des Indés Radios, et représente la 15e marque la plus écoutée de France toutes radios confondues. Au global, avec 18 radios digitales, la marque Oui FM a enregistré en février plus de 1.430 millions de sessions d’écoutes actives en France. Outre sa principale radio, sa première webradio thématique exclusivement diffusée sur Internet "Oui FM Classic Rock" est 58e du classement devant de nombreuses radios. "Ces résultats ACPM de l'audience sur Internet confirment la progression révélée par Médiamétrie depuis 3 vagues et récompensent l'important travail réalisé par l’équipe d'Emmanuel Rials. Les auditeurs sont clairement de plus en plus nombreux à écouter OUI FM sur tous les supports, FM, DAB+, et Internet, dans toute la France" a souligné Arthur Essebag.