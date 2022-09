En Allemagne aussi, la radio se numérise

Les récepteurs DAB+ sont présents dans au moins un quart des ménages. La Bavière, le Bade-Wurtemberg, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et les Länder d'Allemagne centrale ont chacun une densité de ménages nettement supérieure à la moyenne dotés d'appareils DAB+. L'équipement des ménages avec des radios numériques dans l'état le plus peuplé de Rhénanie du Nord-Westphalie a augmenté de plus de 8 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.

Enfin, plus de la moitié (53%) des personnes âgées de 14 ans et plus en Allemagne écoutent une webradio et 27% utilisent leur smartphone pour le faire. Le nombre de personnes utilisant un flux d'une webradio via une enceinte connectées a été multiplié au cours des cinq dernières années, passant de 2.8% en 2018 à plus de 9% en 2022.