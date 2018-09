Elections 2018 : Nostalgie donne la parole aux auditeurs

Au total, ce sont plus de 500 personnes qui ont répondu dans 25 villes différentes à trois questions : "Qu’est-ce qui vous plait dans votre commune ?", "Y a-t-il des choses à améliorer ?" et "Quelles sont vos solutions ?". Pour Nicolas Gaspard, journaliste, "l’objectif est d’être au plus proche des citoyens, de ses réalités de terrain et de comprendre avec eux quelles étaient leurs perceptions, leurs envies et surtout leurs solutions pour leur ville de demain". L’objectif, pour Nostalgie, est donc de faire vivre cette campagne électorale à travers le regard des habitants des villes et villages de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais l’idée est aussi d’inspirer les personnalités politiques de chacune de ces communes, de conscientiser les candidats aux enjeux et aux réelles attentes de leurs administrés.



Ces séquences sont disponibles sur une carte virtuelle via le site de Nostalgie . Elles s’inscrivent dans la lignée éditoriale de la radio, qui insiste particulièrement sur ses contenus d’information concrète et constructive.