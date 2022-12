Édition exceptionnelle pour le Nostalgie Magic Tour

Une action qui réunit donc les équipes de Nostalgie et les auditeurs mais qui mobilise également énormément de bénévoles. Sur ces 6 jours, ils sont plus de 110 à avoir porté, trié et distribué ces 13 800 jouets. Pour Jean-François Pottier : "Le Nostalgie Magic Tour, c’est aussi une action de solidarité qui nous offre de merveilleux moments de partages et de convivialité. Donc, merci à toutes celles et ceux qui ont rendu cette magnifique édition 2022 possible : les équipes de Nostalgie, les bénévoles et bien entendu ​ nos auditeurs. Merci également à notre marraine, Typh Barrow, pour sa générosité et sa disponibilité. Malgré la météo qui s’est refroidie un peu plus chaque jour, les sourires étaient présents sur tous les visages des personnes mobilisées, c'était incroyable".