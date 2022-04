Edisound : un partenariat technologique avec Qiota

À date, ce sont plus de 50 médias partenaires qui utilisent la solution Edisound, soit plus de 7 internautes sur 10 qui tous les mois sont exposés au moins une fois à son player.

La solution Qiota permet à travers le module paywallmanagement de créer des parcours utilisateurs dynamiques pour convertir les lecteurs gratuits en lecteurs payants (qualification des données, vente d’abonnement, vente à l’unité, etc.). Qiota propose également le module connect SSO pour faciliter l’étape d’authentification et centraliser la gestion des accès avec un User mangement. La solution Qiota peut être intégrée dans les player audio et vidéo et déclencher un message paywall après un évènement spécifique : temps passé, action utilisateur, durée de lecture, chapitre spécifique...