Économies d'énergie : l'Arcom lance une consultation publique

L’article 26 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 "visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France" (dite loi REEN) dispose que l’Arcom, en lien avec l'Arcep) et l'Agence de la transition écologique (ADEME), "publie une recommandation quant à l'information des consommateurs par les services de télévision, les services de médias audiovisuels à la demande et les services de plateforme de partage de vidéos, […] en matière de consommation d'énergie et d'équivalents d'émissions de gaz à effet de serre de la consommation de données liée à l'utilisation de ces services, en tenant compte notamment des modalités d'accès à ces contenus et de la qualité de leur affichage". Son entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2023.