ED 92 : tout l'univers sonore des Parcs Disney

Le monde de la webradio regorge de concepts originaux, aux concepts tous plus ciblés les uns que les autres. ED 92 en fait évidemment partie. ED92 comme Euro Disney (c'était le nom du parc à sa création en... 1992). Quel est le créneau de cette webradio ? Proposer à ses auditeurs fans de la petite souris aux grandes oreilles tout l'univers sonore des parcs Disney et notamment celui de Paris. Écouter ED92, fermez les yeux, et vous aurez (presque) l'impression de vous balader au pays de Mickey !