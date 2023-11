EAR National : voici les résultats

D'abord, il faut observer qu'entre Septembre - Octobre 2022 et Septembre - Octobre 2023, la radio a perdu 1 187 000 auditeurs. France Inter maintient sa place de première radio de France avec 12.5% d'audience cumulée pour une PDA de 13.7%. Chez les Musicales, NRJ réalise une AC de 7.9% avec 6.3% de PDA. franceinfo poursuit sur sa lancée en décrochant 9 beaux points d'audience cumulée sur cette vague de rentrée.

Avec 128 stations, les Indés Radios affichent 13.1% d'audience cumulée contre 13.5%, il y a un an. Le groupement affiche une puissante PDA à 11.2%, indicateur en légère baisse sur un an. Enfin, les Associatives avec 588 radios voient leur audience cumulée augmenter de 0.2% atteignant 1.6% sur l'ensemble du territoire.