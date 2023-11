EAR National : quelle audience le week-end ?

Même le week-end, France Inter poursuit sa course en tête. Seule station à dépasser les 10 points d'audience cumulée (10.4%) le samedi et le dimanche, la station de Radio France moissonne une PDA de 15.7%. Dans la catégorie des "Programmes généralistes", on notera la piètre performance d'Europe 1, avec 2.7% d'audience cumulée, seule station de cette catégorie à réussir l'exploit de se placer en-dessous des 3 points. NRJ signe le meilleur résultat de cette rentrée dans la catégorie "Programmes musicaux" : 5 points d'audience mais elle est néanmoins battue par Nostalgie qui pointe à 5.3% de PDA contre 4.8% pour NRJ. Parmi les autres enseignements de cette étude, on notera la DEA de FIP qui peut se targuer d'avoir la plus longue du classement : 2h09.