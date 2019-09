Dynamic 80 : pour continuer à faire la fête... à la rentrée

Les Années 80 sont définitivement installées dans notre mémoire auditive. Elles renvoient en effet à la symbolique d'une période d'insouciance et de liberté (notamment sur la bande FM). Rien d'étonnant à ce que les émissions consacrées à cette décennie mythique se multiplient et que, régulièrement, de nouvelles webradios thématiques rendent hommage à ce temps béni et fluorescent.Il y a un an, Dynamic 80 , est arrivée sur le web grâce à Stéphane Loko, qui vit à Bruges à côté de Bordeaux. "L’Aventurier" d’Indochine, "Holiday" de Madonna ou encore "Just an Illusion" d'Imagination sont forcément dans la playlist, tout comme des centaines d’autres dans la playlist de Dynamic 80 , créé sur Radionomy.