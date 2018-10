Dimanche à 6h, les émissions de RMC et BFM TV depuis le Campus Altice

C'est donc une page qui se tourne 18 ans après la reprise de la moribonde RMC par Alain Weill. Après avoir relancé l'ex station monégasque et créée une myriade de nouvelles marques, dont celle qui est devenue la première chaîne d'information en France, le groupe NextRadioTV racheté par Patrick Drahi, passe à la vitesse supérieure. Elle quitte le bâtiment de la rue d'Oradour-Sur-Glane à la Porte de Versailles, devenu trop petit, pour intégrer le Campus Altice à quelques centaines de mètres, toujours dans le 15ème arrondissement de Paris. Le groupe médias se dote ainsi d'un outil à la hauteur de ses ambitions.





Avec un investissement de 35 millions d'euros, ce sont 7 studios ultra-modernes qui diffuseront à terme 5 matinales en direct. Situées au rez-de-chaussé, juste en face du ministère des Armées et à côté du siège de SFR, également propriété du groupe Altice, 1000 journalistes sont attendus, dont ceux des médias TV et radios mais également ceux de Libération, l'Express et des éditions digitales (bfmtv.com, 01 Net...).



Aucun studio de radio, mais des studios de télévisions munis de plus de 300 écrans. "Nous ne faisons plus de radio ou de télévision, mais de l'information, du divertissement et de l'accompagnement. Ensuite, le public peut consommer nos produits soit en image, soit en audio, sur tous les supports" a expliqué à La Lettre Pro de la Radio, Frank Lanoux, directeur général adjoint de Altice Media.

Ce dimanche à 6 heures du matin, les matinales de RMC et BFM TV seront réalisées depuis les nouveaux studios. BFM Business et BFM Paris déménageront le week-end prochain.