Didier Barbelivien aux commandes de DKL Dreyeckland

Didier Barbelivien parlera de l'histoire de ces musiques et de leurs anecdotes. Il évoquera l'ensemble des succès musicaux de sa carrière et parlera également de spectacles, musique, concerts... il debriefera également l'actualité et prendra part à la ligne éditoriale de la radio.

Pour mémoire, Didier Barbelivien a composé plus de 2 000 chansons. Un grand nombre d'artistes francophones ont interprété ses chansons, notamment Hervé Vilard, Michel Sardou, Johnny Hallyday, Dalida, Mireille Mathieu, Michèle Torr, Patricia Kaas ou encore Céline Dion. Reconnu d'abord en tant qu'auteur, il a aussi signé des succès en tant qu'interprète avec notamment les chansons "À toutes les filles" et "Il faut laisser le temps au temps", qui ont occupés toutes les deux la première place du Top 50.