Deux programmes DAB+ dans l'EAR de Médiamétrie

FG Chic propose une programmation de sound design axée sur la future-disco. C’est la nouvelle radio parisienne tendance. Ce flux est diffusé en Île-de-France en DAB+, sur fgchic.fr, radiofg.com, et sur l’application FG.

Maxximum a été relancée par La Maison FG avec un format musical alternatif, underground et innovante. Elle met l’accent sur les nouvelles scènes et l’exposition de titres et d’artistes inédits, reprenant ainsi les fondamentaux de la marque et de la radio originelle Maxximum, qui a révolutionné le média radio dans les Années 90. Maxximum est, elle aussi, diffusée en Île-de-France en DAB+, sur maxximum.fr, radiofg.com, et sur l’application FG.