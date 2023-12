Dès le 10 décembre, c'est Noël sur Europe 1

Dimanche 31 décembre, de 22h15 à minuit, Europe 1 diffusera "Europe 1, le Club du 31" avec Anissa Haddadi et Clément Lanoue qui réveillonneront avec les auditeurs lors d’une soirée en présence des journalistes et animateurs de la station. Ils évoqueront les coutumes du réveillon les plus surprenantes à travers le monde, donneront la parole aux enfants pour savoir comment ils perçoivent et fêtent le 31 en famille, et s’affronteront lors de quiz musicaux.Ils partageront avec les auditeurs leurs meilleures anecdotes de réveillon, leur playlist idéale et bien d’autres surprises.