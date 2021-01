Dès ce samedi à 10h, "Les grandes voix d'Europe 1"

"Décrypter, analyser et débattre de la vie politique, tels seront les mots d’ordre du nouveau rendez-vous d’Europe 1 et de Catherine Nay, Michèle Cotta, Charles Villeneuve, Gérard Carreyrou, Grandes voix historiques d’Europe 1 au micro de Sébastien Guyot" précise la station.

"Chaque samedi, ils mettront leur expertise et leur parfaite connaissance de la vie politique au service de cette nouvelle émission. L’objectif : mieux comprendre les événements politiques que nous vivons et anticiper ceux à venir au regard de ceux passés et, ce, à quelques mois des élections départementales et régionales et à 13 mois de la présidentielle".